Фигурантов дела о пересылке наркотиков почтой отправят в колонию на 17 лет

Участники ОПГ, которые пересылали наркотики «Почтой России», получили решение суда — их отправят в колонию на 17 лет. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона рублей члены организованной группы», — сказано в решении суда.

Отмечается, что в преступной схеме была замешана сотрудница почты. В качестве меры пресечения для нее суд избрал трехлетние принудительные работы с удержанием десятой части заработка в пользу государства, отметили сотрудники ведомства.

Обвиняемые продавали запрещенные вещества через скрытые интернет-магазины. Почтальоны за взятки изготавливали фальшивые банковские карты и электронные подписи для пересылки и оплаты наркотиков.

Сотрудники органов обнаружили у основателей ОПГ вещественные доказательства их причастности к обороту психоактивных веществ: во время обысков у них изъяли поддельные карты и специальное оборудование, а также наркотики.

Ранее сообщалось о том, что в Павловском Посаде задержали тридцатилетнего мужчину, которого подозревают в организации нарколаборатории.