Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» собирались взорвать набережную в Дагестане

Трое подозреваемых, которые были связаны с убийствами мирных граждан в концертном зале «Крокус Сити Холл», планировали устроить еще одно нападение в Каспийске, Дагестан. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, предоставленных ТАСС.

Напомним, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, расположенном в Московской области, 22 марта 2024 года произошла трагедия. Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по посетителям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

«Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в „Крокусе“] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — приводит ТАСС данные из документа.

Кроме того, стало известно, что до своего задержания подозреваемые незаконно приобрели, перемещали и хранили огнестрельное оружие, включая два автомата Калашникова и пистолет Макарова, а также патроны к ним.

Ранее сообщалось, что почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступили к ознакомлению с материалами дела, которые собрали сотрудники правоохранительных органов во время расследования. В годовщину теракта может уже начаться суд над всеми, кто проходит по этому делу.