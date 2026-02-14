Фигурист Петр Гуменник удивил фанатов: олимпийская звезда отказался от роскошной поездки и выбрал метро

Российский фигурист предпочел общественный транспорт автобусу, чтобы быстрее добраться до Олимпийской деревни. Об этом пишет Чемпионат .

Российский фигурист Петр Гуменник, который по итогам мужского личного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Милане занял шестое место, добирался до Олимпийской деревни на метро. После завершения произвольной программы спортсмена встретила в миланском метрополитене японская болельщица. Девушка по имени Теруми Иши сделала совместное фото и поделилась снимком на своей странице в социальной сети.

Поклонница фигурного катания рассказала, что была воодушевлена выступлением Гуменника и сразу сказала ему об этом. На вопрос, почему спортсмен выбрал метро, он объяснил, что так добираться быстрее. Напомним, в своей произвольной программе российский фигурист чисто исполнил пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, почему современные люди стали чаще умирать во сне.