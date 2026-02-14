Фигурист Петр Гуменник удивил фанатов: олимпийская звезда отказался от роскошной поездки и выбрал метро
Чемпионат: Петр Гуменник воспользовался метро после проката в Милане
Российский фигурист предпочел общественный транспорт автобусу, чтобы быстрее добраться до Олимпийской деревни. Об этом пишет Чемпионат.
Российский фигурист Петр Гуменник, который по итогам мужского личного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Милане занял шестое место, добирался до Олимпийской деревни на метро. После завершения произвольной программы спортсмена встретила в миланском метрополитене японская болельщица. Девушка по имени Теруми Иши сделала совместное фото и поделилась снимком на своей странице в социальной сети.
Поклонница фигурного катания рассказала, что была воодушевлена выступлением Гуменника и сразу сказала ему об этом. На вопрос, почему спортсмен выбрал метро, он объяснил, что так добираться быстрее. Напомним, в своей произвольной программе российский фигурист чисто исполнил пять четверных прыжков.
