«Фикс Прайс» снял с продажи «Алоэ Вера» после обнаружении ацетона в напитке

Сеть магазинов "Фикс Прайс" приостанавливает реализацию напитка "Алоэ Вера". Компания проводит проверку продукции после появления информации о содержании в ней ацетона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

В пятницу телеграм-канал Mash обнародовал информацию о том, что в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" из магазина "Магнит" в Москве был обнаружен ацетон. Магазин отреагировал оперативно: пресс-служба сети объявила о немедленном снятии товара с продажи и начале внеплановой проверки.

В тот же день представители Роспотребнадзора сообщили журналистам, что московское управление инициировало эпидемиологическое расследование после того, как в магазине "Магнит" обнаружили техническую жидкость в напитке "Алоэ вера".

«Напиток ("Алоэ Вера" — прим. ред.) изымают из продажи и проводят проверку», — сообщили в пресс-службе "Фикс Прайса".

В свою очередь Центр развития перспективных технологий, ответственный за систему маркировки "Честный знак", принял решение о запрете нескольких партий напитка "Алоэ Вера". В результате этого 138 тысяч бутылок оказались недоступны для покупки.

