Фиктивные займы и реальные деньги: пять россиянок обвинили в хищении маткапитала

В Туле следственный комитет возбудил уголовные дела против пяти женщин, которые решили обогатиться за счет государства, передают «Тульские известия» . Схема была простой и циничной: фиктивные договоры займа на строительство жилья, подконтрольный кооператив и деньги из пенсионного фонда, которые потом уходили совсем не на стройку. Теперь фигуранткам грозит реальная уголовная ответственность.

Материнский капитал — мера поддержки семей с детьми, которую государство выделяет на строго определенные цели: улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию матери. Но в Тульской области нашлись желающие использовать бюджетные деньги по-своему.

По версии следствия, пять женщин через общую знакомую оформили фиктивные договоры займа. Формально документы были нужны для строительства жилья. Реально же деньги, полученные из пенсионного фонда, женщины потратили на личные нужды.

Инструментом обналичивания стал подконтрольный потребительский кооператив. Именно туда фигурантки приносили подложные бумаги. Кооператив, в свою очередь, помогал им получить сертификаты и превратить их в живые деньги.

Как работала схема

Следствие установило цепочку действий подозреваемых:

Фигурантки находили знакомую, которая имела доступ к подконтрольному кооперативу

Заключались фиктивные договоры займа на сумму, равную размеру материнского капитала

Якобы заем брался на строительство или ремонт жилья

С подложными документами женщины шли в пенсионный фонд

Получив деньги, они распоряжались ими по своему усмотрению, а не на строительство

Что сейчас происходит

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области подтвердили, что уголовные дела уже возбуждены. В данный момент следователи собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения для каждой из пяти подозреваемых.

Какая именно статья инкриминируется женщинам, в официальном сообщении не уточняется. Однако мошенничество при получении социальных выплат — это тяжкое преступление, которое грозит крупными штрафами и реальными сроками лишения свободы.

Ранее сообщалось, что маткапитал в России за 10 лет вырос в 2,1 раза.