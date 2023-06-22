«‎Филипп Киркоров будет доволен»: в Сети выяснили, для кого строят завод силиконовых имплантов

Напомним, что в 2022 году пластические хирурги столкнулись с дефицитом силиконовых имплантатов в связи с санкциями. По данным журналистов, представителям отрасли удалось компенсировать недостаток сырья для медицинских изделий параллельным импортом. Чтобы окончательно удовлетворить спрос на изменение груди или ягодиц, начали планировать строительство завода. Запустить его планируют до 2026 года.

«‎Филипп Киркоров будет доволен»; «‎Хорошо, что девушки смогут изменить свое тело к лучшему и не переживать за качество имплантов»; «‎Здорово, что теперь в нашей стране будут производить такие вещи. Все-таки сейчас многие девушки решаются на подобные изменения», — прокомментировали новость россияне.

Ранее стало известно, что Киркоров на протяжении года будет менять внешность.