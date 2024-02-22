Филипп Киркоров вернулся на еще один телеканал после поездки в ДНР

Оскандалившийся певец Филипп Киркоров постепенно возвращается в эфиры популярных телешоу. После триумфального появления в «Маске» исполнитель объявился на еще одном телеканале. Как передает РИА Новости , речь про ТНТ и шоу «Конфетка».

Народный артист России появиться в новых выпусках шоу «Конфетка». Журналистам подтвердили в пресс-службе ТНТ, что возвращают эпатажную звезду в эфир. Сообщили, что Киркоров выступит на сцене и споет в дуэте с другим артистом. С кем именно не уточняется.

Кресла жюри в «Конфетке» займут Клава Кока, Тимур Родригез и Ваня Дмитриенко.

Как напоминает издание «Утро.ру», у Филиппа Киркорова начались большие проблемы после участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой. После разбирательств и хейта от поклонников, исполнитель принялся просить прощения. Однако в отличие от других оскандалившихся звезд, Киркоров решил закрепить слова делом. Поп-король отправился с подарками в Донбасс, а также перечислил часть гонораров пострадавшим в Белгородской области.

В общей сложности бойкот Киркорова длился почти два месяца. Его вырезали из новогодних шоу экстренно, отменяли концерты и разрывали контракты.

Ранее сообщалось, что Костюшкин увидел плагиат в новом образе Киркорова и пообещал обратиться в суд.