Костюшкин пригрозил судом Киркорову из-за кражи образа

Российский шоу-бизнес не перестает удивлять. Лишь недавно Филипп Киркоров сделал успехи в восстановлении своей репутации после скандальной вечеринки, как на него снова набросились с критикой. В этот раз претензии высказал коллега по цеху Стас Костюшкин, который пригрозил Бедросовичу судом, пишет портал «Дни.ру» .

Черная полоса Киркорова еще не кончилась. Недавно певец Стас Костюшкин заявил, что поп-артист якобы украл его сценический образ. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» отметил, что работал над персонажем Виталиком долгих 10 лет, а потом из-под носа его увел Киркоров. Исполнитель обещал эпатажному коллеге устроить разборки.

«Филипп, встретимся в суде!», – заявил Стас Костюшкин.

Возмущение Костюшкина связано с выступлением Филиппа Киркорова в телешоу «Маска», куда его вернули неожиданно и триумфально. На шоу певец показал новый образ: черный парик, очки и усики. При этом поп-артист уже не сиял: он предпочел обычный строгий костюм. Пока поклонники пребывают в восторге, Костюшкин кусает локти и говорит о плагиате его образа.

Ранее сообщалось, что стилист объяснил, зачем Киркорову понадобилось резко менять имидж.