Филипп Киркоров заявил, что «отменил себя сам»
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Артист Филипп Киркоров считает, что его отменяли не телеканалы и организаторы: все произошло только по его вине. Звезда только реабилитировалась на шоу «Маска», но уже подвергает критике коллег, пишет издание «Утро.ру».
Филипп Киркоров, как считала общественность, изменился после скандала. Он занялся благотворительностью, пообщался с жителями и бойцами в ДНР и даже изменил свой имидж. Костюмы звезды стали менее яркими и более строгими. Однако последние выходы поп-артиста показали, что он остался собой.
Так, на шоу «Маска» Регина Тодоренко начала диалог с Мотыльком, пытаясь узнать у него побольше. Она спросила, не болят ли у артиста ноги. После этого начался диалог, хотя по правилам вести его активно нельзя. Вопрос нужно было поставить только так, чтобы на него был однозначный ответ. Тут-то Киркоров и возмутился произошедшему.
За Тодоренко вступился Тимур Родригез, считая, что артисты-нарушители правил и члены жюры добавляют шоу интереса. Валерия заняла нейтральную сторону, негативно оценив правила. Киркоров остался со своим замечанием один, и обратился к Мотыльку, призвав не вестись на провокации.
Напомним, недавно Киркоров выступил на премии Золотой граммофон. Там он заявил, что «сам себя отменил» и «зашел не в ту дверь».
Ранее сообщалось, что Ивлеева может дорого заплатить за восстановление своей карьеры.