Филипп Киркоров заявил, что «отменил себя сам»

Артист Филипп Киркоров считает, что его отменяли не телеканалы и организаторы: все произошло только по его вине. Звезда только реабилитировалась на шоу «Маска», но уже подвергает критике коллег, пишет издание «Утро.ру» .

Филипп Киркоров, как считала общественность, изменился после скандала. Он занялся благотворительностью, пообщался с жителями и бойцами в ДНР и даже изменил свой имидж. Костюмы звезды стали менее яркими и более строгими. Однако последние выходы поп-артиста показали, что он остался собой.

Так, на шоу «Маска» Регина Тодоренко начала диалог с Мотыльком, пытаясь узнать у него побольше. Она спросила, не болят ли у артиста ноги. После этого начался диалог, хотя по правилам вести его активно нельзя. Вопрос нужно было поставить только так, чтобы на него был однозначный ответ. Тут-то Киркоров и возмутился произошедшему.

За Тодоренко вступился Тимур Родригез, считая, что артисты-нарушители правил и члены жюры добавляют шоу интереса. Валерия заняла нейтральную сторону, негативно оценив правила. Киркоров остался со своим замечанием один, и обратился к Мотыльку, призвав не вестись на провокации.

Напомним, недавно Киркоров выступил на премии Золотой граммофон. Там он заявил, что «сам себя отменил» и «зашел не в ту дверь».

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