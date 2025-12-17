Филипп Киркоров заявил о готовности приютить у себя Ларису Долину

Филипп Киркоров публично предложил поддержку народной артистке России Ларисе Долиной на фоне завершившегося судебного процесса по квартирному делу. Король российской эстрады заявил, что всегда готов предоставить коллеге кров в своем доме.

Как сообщает интернет-издание «Абзац», Киркоров, комментируя ситуацию, подчеркнул многолетнюю дружбу и глубокое уважение к Долиной, назвав ее своим учителем.

«Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что — мои двери открыты», — передает слова певца источник.

Это заявление прозвучало после решения Верховного суда РФ от 16 декабря, который оставил в силе права на спорную недвижимость за покупательницей Лурье.

Напомним, Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, но затем, по данным суда, лишила покупательницу и денег, и жилья, перечислив средства мошенникам. Хотя певице через суд удалось вернуть себе квартиру, финальное решение оставило Лурье ни с чем, вызвав широкий общественный резонанс и волну критики в адрес артистки.

Ранее юрист Спиридонова объяснила, как наличие несовершеннолетнего ребенка может помочь Долиной.