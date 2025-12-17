Юрист Спиридонова объяснила, как наличие несовершеннолетнего ребенка может помочь Долиной

Решение Верховного суда по громкому делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной способно стабилизировать ситуацию на рынке вторичной недвижимости, считают эксперты. Однако ключевой вопрос о сроках выезда самой певицы из спорных апартаментов пока остается открытым.

Как сообщила «Российская газета», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова прокомментировала дальнейшие правовые перспективы сторон. Она отметила, что, согласно информации из зала суда, Долина до сих пор не освободила жилплощадь и не выписалась из нее. Вместе с артисткой в квартире зарегистрированы ее дочь и несовершеннолетняя внучка.

Юрист пояснила, что у Долиной есть возможность подать ходатайство об отсрочке исполнения решения суда. Для этого потребуется заявить об уважительных причинах. Спиридонова привела в пример ситуацию с отсутствием другого жилья для проживания ребенка, что суд может счесть достаточным основанием для предоставления дополнительного, хотя и ограниченного, срока.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что в случае неисполнения текущего решения следующим этапом станет рассмотрение иска о принудительном выселении артистки уже в Мосгорсуде. Таким образом, у Ларисы Долиной есть узкое правовое окно для того, чтобы законно отложить выезд, однако для этого необходимо срочное и обоснованное обращение в суд.

Ранее сообщалось, что Полина Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры.