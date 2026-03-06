Филиппинский дневник Эмилии: как девушка из Первомайского стала миссионерской женой

Уроженка Первомайского, дочь настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Алексия Толмачева Эмилия вышла замуж за филиппинского священника и уже больше полугода живет в миссионерском центре в городе Давао. О своей жизни она рассказывает в телеграм-канале «Русская матушка на Филиппинах. Жизнь и служение», который читают около двух тысяч подписчиков.

Эмилия познакомилась со своим будущим мужем Стефаном летом 2022 года в соцсетях. Она училась на регента церковного хора в Воронеже, а он — в Санкт-Петербургской духовной академии. Первая очная встреча состоялась через полгода, в январе 2023-го, и тогда же филиппинец сделал предложение. 9 августа 2024 года пара узаконила отношения, а спустя пару дней обвенчалась в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Первомайском. Таинство возглавил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, а отец невесты сослужил ему.

Спустя год супруги решили уехать на родину Стефана. На служение на Филиппинах священника благословил управляющий Филиппинско-Вьетнамской епархией, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Родители поддержали выбор дочери, понимая, что это воля Божья. Перед браком молодые молились блаженной Матроне Московской, чтобы Господь управил их пути.

Сегодня на Филиппинах больше 30 храмов, принадлежащих Русской православной церкви. В одном из них — в честь блаженной Матроны Московской в Давао — служат священник Стефан и регент Эмилия. В будущем отец Стефан станет настоятелем нового храма в честь апостола Фомы, который строится в селении Кинабалан.

В своем телеграм-канале Эмилия рассказывает о православии на Филиппинах, помогает мужу, поет на клиросе и делится наблюдениями о местной жизни. Она пишет, что на островах никогда не бывает зимы и снега, солнце заходит в 5 вечера круглый год, а частые дожди делают воздух влажным. Сами филиппинцы, по ее словам, приветливы и гостеприимны.

Особое место в блоге занимают рассказы о местной кухне и необычных продуктах. Недавно матушка познакомила подписчиков с бататом.

«Батат — сладкий фиолетовый картофель. Он нереально фотогеничный: яркий, насыщенный, будто создан для десертов. Здесь из него делают торты, мороженое, пирожные. Но, если честно, сердцем я все равно за нашу обычную русскую картошку: простую, сытную», — написала Эмилия.

Не обходит она вниманием и местную фауну. Один из постов она посвятила неожиданному гостю.

«На Филиппинах ты никогда не бываешь одна. Даже дома. Даже ночью. Сегодня, например, ко мне пришел кузнечик размером с большой палец. Не мельтешил, не прыгал, спокойно сел, будто зашел проверить, все ли тут в порядке. Мы немного посмотрели друг на друга: он — внимательно, я — с уважением и легким удивлением. И вот в такие моменты понимаешь: здесь природа не „где-то рядом“, а живет с тобой одной жизнью», — поделилась матушка.

Посты Эмилии собирают множество лайков и комментариев, а число подписчиков ее канала приближается к двум тысячам.

Ранее священник из Каширы Сосковец назвал исповедь перед ИИ доносом на себя.