Фильм «Прости, детка», номинированный в Каннах, больше не выйдет в российских кинотеатрах

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Прости, детка» французского режиссера Евы Виктор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято на основании выявления «недостоверных сведений» в документах, поданных для получения разрешения на показ в России.

Фильм, созданный командами США, Франции и Испании, успел выйти в российский прокат 24 июля 2025 года после получения удостоверения 4 июля. Картина была отмечена на Каннском кинофестивале и получила премию за сценарий на «Санденсе». Картина повествует о девушке, которая долгое время не может оправиться после травматичного события.

Точный характер нарушений не раскрывается. В Минкультуры сослались на подпункт «г» пункта 21 Порядка предоставления прокатных удостоверений, который позволяет отзывать разрешение при обнаружении ложных данных.

Кинокомпания «Экспонента фильм», занимавшаяся дистрибуцией картины, уже уведомила кинотеатры о прекращении проката с 2 августа.

Это не первый случай, когда Минкультуры отзывает удостоверения у иностранных фильмов. Ранее подобные меры применялись к картинам, содержащим тематику нетрадиционных отношений.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в России снимут фильм о четырехкратном олимпийском чемпионе по биатлону Александре Тихонове.