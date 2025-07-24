Фильм с Джудом Лоу в роли Путина отобрали в конкурсную программу Венецианского фестиваля

Фильм под названием «Кремлевский волшебник» вошел в программу Венецианского фестиваля. В нем артист из Великобритании Джуд Лоу играет Владимира Путина. Об этом сообщил портал Weekend.

В кинофильме рассказывается о 90-х годах. Главный герой, вымышленный телепродюсер, становится ответственным за разработку политики Путина, которому еще только предстоит стать президентом. Лоу, который известен как артист, способный сыграть самых разноплановых персонажей с различным характером, выступил в роли Путина.

«Кремлевский волшебник» был снят французским режиссером Оливье Ассаясом по роману писателя и журналиста Джулиано да Эмполи. В свое время книга вызвала широкий резонанс, она разошлась тиражом в 430 тыс. экземпляров. Теперь фильм включили в конкурсную программу Венецианского международного кинофестиваля. За счет этого жюри оценит картину и при успехе номинирует ее на различные призы.

Ранее сообщалось, что появился авторский фотопроект, который рассказывает о стадионе, где снимали сцены из известного фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде. Помимо этого в проект вошли снимки еще более чем с 30 локаций, где велась съемка этого боевика. Отмечено, что многие места кардинально изменились. Некоторые объекты обветшали, а другие наоборот, привели в порядок.