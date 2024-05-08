Фильм с Ургантом в главной роли не получил прокатное удостоверение в России

Фильм «Во сне ты горько плакал» с шоуменом Иваном Ургантом не получил прокатное удостоверение. Как сообщил RT , в выдаче разрешения отказали в Минкультуры РФ. Ведомство сообщило это главе ФПБК Виталию Бородину.

В ведомстве официально отказали предоставлять возможность проката для фильма с Ургантом в главной роли. Подведомственный Департамент кинематографии и цифрового развития изучил материалы фильма «Во сне ты горько плакал» и пришел к выводу, что картине не место в прокате.

Таким образом, дебютный фильм Николая Солодникова не появится в кинотеатрах России. Эта картина была снята по одноименному рассказу Юрия Казакова 1977 года. Помимо Ивана Урганта, в фильме снялись Полина Агуреева и Леонид Бичевин.

Полагают, что все дело в статусе иноагента супруги Солодникова.

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