Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане покажут в эфире

Маргарита Симоньян рассказала в личном блоге, что ее фильм про трагедию в Беслане выйдет на экраны 3 сентября в прямом эфире у телеведущего Владимира Соловьева. Документальный проект станет данью памяти жертвам и пострадавшим при страшных событиях, произошедших 20 лет назад.

Напомним, террористический акт в Беслане (Северная Осетия) случился 1 сентября 2004 года, когда дети, учителя и родители собрались на торжественную линейку. Более тысячи человек удерживались преступниками в здании школы несколько суток. После первых взрывов и пожара многие стали предпринимать попытки к бегству. Ситуацией воспользовались силовики из ЦСН ФСБ, начав штурм. Заложников освободили, из террористов ликвидировали всех, кроме одного: он отбывает пожизненное. В 2022 году осужденный подал документы на пересмотр дела.

Погибшими при теракте в Беслане числятся 334 человека, среди которых более 180 детей.

Ранее сообщалось, что следствие не смогло установить лиц, причастных к теракту на Крымском мосту.