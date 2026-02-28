Филолог объяснил, почему обращение «Вы» с большой буквы становится неуместным

Известный филолог и популяризатор русского языка Владимир Пахомов заявил, что написание обращения «Вы» с большой буквы постепенно становится неуместным. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

По словам эксперта, молодые люди воспринимают эту норму как избыточную и чрезмерную вежливость. Само обращение на «вы» (со строчной) уже является достаточным знаком уважения, считают представители нового поколения.

Традиционно в русской культуре написание «Вы» с заглавной буквы при обращении к одному лицу считалось признаком особого почтения. Этой нормы придерживаются люди старшего возраста, особенно в официальной переписке и документах. Однако молодежь, выросшая в цифровой среде, все чаще игнорирует это правило, заменяя его на строчное «вы».

Пахомов отмечает, что это не единственное изменение в речевом поведении. Поколение альфа (рожденные после 2010 года) испытывает серьезные трудности при сдаче устной части ОГЭ по русскому языку. Причина — изменение когнитивных привычек из-за постоянного использования гаджетов и коротких сообщений. Дети привыкли к фрагментарному общению в мессенджерах и социальных сетях, где грамотность и развернутые высказывания часто приносятся в жертву скорости.

