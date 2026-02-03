Филолог поставил диагноз обществу: трехэтажный мат оказался признаком болезни

Доктор филологических наук Анатолий Баранов опроверг миф о чистоте речи в советскую эпоху, заявив, что мат тогда употребляли не меньше, чем сегодня. Об этом сообщает Газета.ру.

Разница, по его мнению, лишь в том, что из-за цензуры нецензурная лексика не проникала в печатные издания, но была широко распространена в устном общении.

Ученый подчеркнул парадоксальную необходимость запретов для самого существования мата как явления. Именно культурное табу придает этой лексике особую эмоциональную силу и выделенность. При этом он различает разные режимы употребления, критикуя «замещающий», когда матерные слова подменяют обычную речь, называя это проявлением «полуязычия» — неумения полноценно пользоваться языком.

Баранов отметил, что, несмотря на распространенность, академическое изучение русской обсценной лексики сталкивается с серьезными неформальными барьерами. Защита диссертации по такой теме сегодня, как и в прошлом, представляется крайне сложной задачей, что оставляет этот пласт языка малоизученным. Он привел в пример известную байку о диссертации лингвиста Евдокии Галкиной-Федорук, подчеркнув ее мифический характер, но показательный для отношения к теме.

Филолог также прокомментировал феномен «трехэтажного мата», не считая его высшим пилотажем, а, скорее, неумением раскрыть смысловой потенциал каждого отдельного слова.

