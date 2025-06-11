Философ Дугин заявил, что традиционные ценности оказались под серьезным ударом
Философ Дугин заявил, что традиционные ценности оказались под серьезным ударом
По словам философа Александра Дугина, факт того, что Совет безопасности поднял вопрос сохранения традиционных ценностей, свидетельствует о том, что они оказались под серьезным ударом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что традиционные ценности являются одной из основ безопасности нашей страны и их нужно защищать самым прямым образом, через их толкование, распространение и внедрение.
Ранее он определил цель Москвы на российско-украинских переговорах.