Финал конкурса социальных архитекторов стартовал в Мастерской управления «Сенеж»

В Подмосковье стартовал очный этап конкурса социальных архитекторов. Он проводится на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорском округе.

В общей сложности число участников конкурса составило порядка 7,5 тыс. человек. Из них финалистами стали 185 человек. Победителей определят 24 октября по итогам оценочных испытаний.

Победителей ждут гранты на обучение в рамках новой программе Президентской академии «Мастер практик социальной архитектуры». Участие в программе позволит победителям конкурса улучшить свои управленческие навыки и реализовать конкретные социальные проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность нацпроектов, которые направлены на строительство жилья.