Финал конкурса социальных архитекторов стартовал в Мастерской управления «Сенеж»
В Подмосковье начался финал конкурса социальных архитекторов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье стартовал очный этап конкурса социальных архитекторов. Он проводится на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорском округе.
В общей сложности число участников конкурса составило порядка 7,5 тыс. человек. Из них финалистами стали 185 человек. Победителей определят 24 октября по итогам оценочных испытаний.
Победителей ждут гранты на обучение в рамках новой программе Президентской академии «Мастер практик социальной архитектуры». Участие в программе позволит победителям конкурса улучшить свои управленческие навыки и реализовать конкретные социальные проекты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность нацпроектов, которые направлены на строительство жилья.