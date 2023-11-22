Финал Марафона по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в Московской области

В Люберцах прошел финал областного Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В ведомстве уточнили, что в нем приняли участие более 100 учеников, которые поборолись за звание лучшего творческого коллектива. Победителями стали юные инспекторы движения из отряда «Наследник» Электростальского городского округа. Победу в конкурсе «Активный пропагандист ПДД» одержал ученик Егорьеской школы № 13 Роман Дубяга. Кроме того, Мытищинская школа № 32 получила награду за лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки — световозвращающие сумки для обуви с изображением амбассадора детской дорожной безопасности в Подмосковье, известным блогером и певцом Владом Кобяковым», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.