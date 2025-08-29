Финал спартакиады несовершеннолетних осужденных прошел в Можайской воспитательной колонии
Олимпийский чемпион Александр Дьяченко посетил Можайскую воспитательную колонию
Фото: [ГУФСИН России по МО]
Финал первого этапа Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, прошел в Можайской воспитательной колонии. Об итогах мероприятия рассказали в ГУФСИН России по Подмосковью.
Поддержать участников приехали советник председателя общества «Динамо» Владимир Тимошин, руководство ГУФСИН, олимпийский чемпион Александр Дьяченко.
«Я впервые посетил исправительное учреждение и нахожусь под большим впечатлением. Здесь созданы все условия, чтобы заниматься развитием себя – учебой, спортом. Это то место, где помогут исправиться и стать другим человеком», — отметил Дьяченко.
Фото: [ГУФСИН России по МО]
Соревнования прошли в интегрированном формате. Так, спортивные состязания чередовались с культурно-воспитательными мероприятиями и мастер-классами.
Воспитанницы колонии состязались в прыжках в длину, беге, волейболе и других видах массового спорта. Зачетные испытания проводились по категориям, соответствующим ступеням комплекса ГТО. В завершение прошла церемония награждения.
