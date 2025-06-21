В Подольске готовятся к торжественному завершению масштабного марафона «Не меркнуть подвигам в веках». Его финал запустят 21 июня в 12.00 на сцене Дворца культуры «Октябрь». Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация городского округа Подольск.

Этот уникальный фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил в течение двух лет — с мая 2023 по июнь 2025 года. Организаторами выступила Московская областная организация ветеранов совместно с местными ветеранскими объединениями.

В марафоне приняли участие творческие коллективы из более чем 30 муниципальных образований Подмосковья. Среди участников 38 вокальных ансамблей, 24 сольных исполнителя, 62 чтеца и 38 авторов поэтических и прозаических произведений. Теперь же состоится гала-концерт финалистов этого марафона.

Подольск на заключительном концерте представит известный в городе ансамбль народной песни «Селяночка». Также в программе гала-концерта запланированы выступления балетной студии «Синяя птица» и центра танцевального спорта «Славянская слобода». Вход на это мероприятие свободный, его могут посетить все жители города и его гости. Гала-концерт пройдет 21 июня в театрально-концертном зале ДК «Октябрь», начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что из Подольска в зону СВО отправили еще две партии гуманитарной помощи. Одна из них уехала на херсонское направление, ругая была отправлена в район Донецка. Власти и неравнодушные жители собрали для бойцов спутниковое интернет-оборудование, палатку и спальные мешки, радиостанции, антидроновые одеяла, строительные инструменты.