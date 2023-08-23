Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Московской области

«За три месяца в региональных этапах марафона приняли участие почти 10 тысяч человек из 39 регионов России — как профессиональные спортсмены, так и сельские жители, ведущие активный образ жизни. На итоговых состязаниях встретятся более 200 участников, из которых будут выбраны лучшие атлеты», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.