Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Московской области
Фото: [Соцсети марафона «Земля спорта»]
В следующий вторник в Сергиево-Посадском округе пройдет финал Всероссийского марафона «Земля спорта», сообщили в областном Минсельхозпроде. Мероприятие состоится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
«За три месяца в региональных этапах марафона приняли участие почти 10 тысяч человек из 39 регионов России — как профессиональные спортсмены, так и сельские жители, ведущие активный образ жизни. На итоговых состязаниях встретятся более 200 участников, из которых будут выбраны лучшие атлеты», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В церемонии открытия финала марафона примет участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Подробности о мероприятии можно найти здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.
*Возрастное ограничение 12+