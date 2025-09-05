Финалист проекта Газманова из Подмосковья покажет талант в эфире известного шоу

Финалист проекта Олега Газманова «Родники дети» получил свой шанс после годовой усиленной подготовки, хотя в прошлом году не прошел кастинг.

Матвей занимается вокалом с детства — сначала в школе искусств «Виктория», сейчас на эстрадно-джазовом отделении ДШИ и в онлайн-школе «Я — талант» у педагога Динары Ротань. Его достижения включают второе место на конкурсе Газманова в Казани, звание лауреата конкурса Леонида Агутина и выступления в Кремлевском дворце в составе хора «Гордость». На счету юного артиста более 20 Гран-при различных музыкальных конкурсов.

После неудачи на кастинге в прошлом году Матвей целенаправленно готовился к новому сезону: участвовал в конкурсах с редакторами шоу в жюри, посещал мастер-классы и перенимал опыт у участников прошлых сезонов. Съемки слепых прослушиваний уже состоялись в августе, но результат выступления долгопрудненского вокалиста станет известен только в прямом эфире федерального канала.

