Финалист проекта Газманова из Подмосковья покажет талант в эфире известного шоу
Вокалист Яицкий из подмосковного Долгопрудного споет в шоу «Голос. Дети»
Юный вокалист из Долгопрудного Матвей Яицкий выйдет на сцену в первом выпуске нового сезона шоу «Голос. Дети» 5 сентября, передает интернет-издание REGIONS.
Финалист проекта Олега Газманова «Родники дети» получил свой шанс после годовой усиленной подготовки, хотя в прошлом году не прошел кастинг.
Матвей занимается вокалом с детства — сначала в школе искусств «Виктория», сейчас на эстрадно-джазовом отделении ДШИ и в онлайн-школе «Я — талант» у педагога Динары Ротань. Его достижения включают второе место на конкурсе Газманова в Казани, звание лауреата конкурса Леонида Агутина и выступления в Кремлевском дворце в составе хора «Гордость». На счету юного артиста более 20 Гран-при различных музыкальных конкурсов.
После неудачи на кастинге в прошлом году Матвей целенаправленно готовился к новому сезону: участвовал в конкурсах с редакторами шоу в жюри, посещал мастер-классы и перенимал опыт у участников прошлых сезонов. Съемки слепых прослушиваний уже состоялись в августе, но результат выступления долгопрудненского вокалиста станет известен только в прямом эфире федерального канала.
Ранее сообщалось, что 74-летний Газманов бросил вызов фанатам в Подмосковье.