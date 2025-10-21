Финальный этап преображения: в Котельниках в микрорайоне Силикат очищают пруд

В настоящее время на объекте ведутся финальные этапы работ.

В городском округе Котельники завершается благоустройство территории пруда в микрорайоне Силикат у дома №26.

При помощи многофункциональной самоходной установки-амфибии «Mobitrac» специалисты занимаются санитарной очисткой водоема: проводят механизированное и ручное удаление водной растительности, сбор и транспортировку мусора. Рабочие также занимаются погрузкой и выгрузкой растительных остатков, чтобы перевезти их к месту утилизации.

Планируется, что работы будут выполнены до конца недели. На данный момент с глубины (до одного метра) и поверхности водоема специалисты удалили около 60 кубометров ряски.

Работы по благоустройству прибрежной зоны вышли на финишную прямую: полностью завершена укладка тротуарной плитки и бордюров, установлены и обшиты пирсы, смонтированы малые архитектурные формы и организовано уличное освещение.

