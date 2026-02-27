Финальный разрыв: Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства

Сооснователь технологического гиганта «Яндекс» Аркадий Волож официально вышел из российского гражданства. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприниматель на текущей неделе получил документальное подтверждение аннулирования своего статуса гражданина РФ. Теперь бизнесмен намерен полностью сфокусироваться на управлении и развитии своего международного проекта — голландской холдинговой компании.

Напомним, что процесс дистанцирования Воложа от российских активов начался после его включения в санкционные списки Евросоюза в 2022 году. Позже он публично осудил проведение специальной военной операции, что позволило ему добиться исключения из черного списка ЕС весной 2024 года. После завершения сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за $5,4 млрд, предприниматель заявил об окончательном разрыве связей с Россией, сравнив свой отъезд и реструктуризацию компании с библейским исходом.

