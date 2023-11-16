Financial Times: Израиль собирается остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы»

Тель-Авив может рассмотреть возможность объявления гуманитарной паузы в военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа сразу после установления полного контроля над крупнейшим медцентром палестинского анклава «Аль-Шифа».

Как пишет Financial Times, такой вариант развития событий в настоящее время активно рассматривается Израилем совместно с его западными партнерами. Таким образом, попутно израильские венные намерены использовать указанную паузу для обработки полученных ранее разведданных о перемещениях боевиков ХАМАС.

«Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную «паузу» после взятия под контроль всей «Аль-Шифы», — говорится в материале издания.

Также гумпауза поможет ЦАХАЛ укрепить линии снабжения израильских войск через анклав для более комфортного дальнейшего продвижения на восток и центр города Газа, отмечает Financial Times.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».