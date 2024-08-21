Финансист Сергейчик перечислил минусы высокого кредитного лимита по карте

По словам руководителя проекта НИФИ Минфина России Моифинансы.рф Михаила Сергейчика, повышение кредитного лимита не всегда является благом для личного или семейного бюджета. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что для банка повышение лимита – это возможность заработать на процентах, а для заемщика – риск потратить больше запланированного.

По мнению эксперта, высокий лимит по карте также чреват и иными рисками. Так, чем он выше, тем больше вероятность отказа при попытке клиента воспользоваться другим кредитным продуктом. Кроме того, владельцы кредитных карт с высоким лимитом нередко становятся жертвами аферистов.

Он подчеркнул, что контролировать расходы по кредитной карте можно посредством ограничения лимита или в банковском приложении можно установить запрет на оплату кредитной картой покупок в Интернете.

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