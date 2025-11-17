Финансовые долги отца, обвиняемого в убийстве сына в Балашихе, составили 272 тысячи

Новые подробности в громком уголовном деле об убийстве несовершеннолетнего в Балашихе. Как сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленные правоохранительные источники, отец погибшего мальчика, Александр Матыцин, имел значительные долги по кредитам.

По информации агентства, общая сумма задолженности мужчины перед финансовыми организациями достигает почти 272 тыс. руб. Источник уточнил, что Матыцин начал накапливать эти долги с конца 2022 года.

Данные, с которыми ознакомилось агентство, свидетельствуют о масштабе финансовых проблем подозреваемого. В отношении него было возбуждено 16 исполнительных производств, причем 12 из них касались принудительного взыскания просроченных кредитных платежей. При этом значительная часть этих производств на данный момент уже прекращена.

Основанием для этого послужил пункт 4 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном производстве», который применяется в случаях, когда у должника отсутствует имущество, доступное для взыскания.

Эти финансовые обстоятельства становятся частью общей картины расследования одного из самых резонансных преступлений.

Ранее сообщалось, что мать ребенка, чью голову нашли в пруду, делала «эксперименты с сознанием».