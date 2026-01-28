Российский рубль продемонстрировал резкий, но крайне нестабильный рост в начале торгов, что аналитики связывают с технической коррекцией и краткосрочными факторами, а не с фундаментальным укреплением экономики. После открытия торгов валюта поднялась до полуторамесячного максимума, однако не смогла удержать позиции и к середине дня откатилась к минимумам двух предыдущих сессий. Об этом пишет fomag.ru .

Специалисты объясняют такую волатильность сокращением предложения иностранной валюты в преддверии завершения налогового периода. Экспортеры традиционно продают валютную выручку для уплаты обязательств перед бюджетом, создавая искусственный спрос на рубли. Однако в этом цикле давление оказалось слабее из-за снижения объемов экспорта, обусловленных как низкими ценами на нефть, так и сохраняющимися санкционными ограничениями.

Параллельно на долговом рынке продолжилось снижение стоимости государственных облигаций, что указывает на сохраняющиеся риски и отток капитала. Индекс RGBI обновил минимумы начала ноября, несмотря на осторожно позитивные сигналы с переговоров по украинскому урегулированию. Участники рынка отмечают, что даже формальное продолжение диалога не снимает ключевых экономических угроз.

В краткосрочной перспективе рубль может получить ограниченную поддержку от операций ЦБ в рамках бюджетного правила и сезонного снижения импорта.

