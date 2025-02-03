Финансовый консультант Патешман перечислил лайфхаки для бесплатных путешествий по Европе

Дешевые путешествия на самом деле вовсе не миф, а реальность, если знать ряд хитростей. Финансовый консультант Александр Патешман перечислил ряд лайфхаков, которые помогут путешествовать по европейским странам с минимальными затратами. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, главным способом в данном случае является отслеживание акций западных авиакомпаний. Немаловажна и гибкость в планировании маршрутов. Так, если билеты в один город дорогие, то следует рассмотреть варианты перелетов в соседние населенные пункты.

Эксперт подчеркнул, что также экономить можно и на проживании. Так, если самый дешевый тариф предполагает двухместный номер, а с ребенком он стоит дороже, можно схитрить: взять номер на двоих, а ребенка провести «просто так». Кроме того, следует включать завтраки в стоимость с целью сэкономить на питании и потратить время на поиск бесплатных экскурсий.

По его мнению, также существует еще весьма необычный способ сэкономить — это перевозка документов. В специализированных чатах за это можно получить до ста евро, что частично покроет расходы на поездку.

Ранее турэксперт Горин рекомендовал не экономить на медицинской страховке при поездках за рубеж.