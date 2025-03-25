Финансовый консультант Патешман раскрыл лайфхаки, помогающие сэкономить на ТО машины весной
Эксперт Патешман: ремонт автомобиля стоит делать в регионах
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Финансовый консультант Александр Патешман раскрыл лайфхаки, каким образом можно сэкономить на техническом обслуживании автомобиля с приходом весны. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, диагностику стоит проводить в столице, а ремонт – в регионах, где услуги вдвое дешевле. А вот запчасти следует привозить из Москвы, поскольку такая доставка пройдет быстрее.
Эксперт добавил, что в крупных столичных сервисах нередко предлагают бесплатную мойку даже при замене лампочки. Кроме того, весной можно использовать автоматические мойки для удаления грязи, которые дешевле полноценной мойки.
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