Финансовый консультант Патешман раскрыл лайфхаки, помогающие сэкономить на ТО машины весной

Финансовый консультант Александр Патешман раскрыл лайфхаки, каким образом можно сэкономить на техническом обслуживании автомобиля с приходом весны. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, диагностику стоит проводить в столице, а ремонт – в регионах, где услуги вдвое дешевле. А вот запчасти следует привозить из Москвы, поскольку такая доставка пройдет быстрее.

Эксперт добавил, что в крупных столичных сервисах нередко предлагают бесплатную мойку даже при замене лампочки. Кроме того, весной можно использовать автоматические мойки для удаления грязи, которые дешевле полноценной мойки.

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