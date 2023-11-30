«Финансовый кризис»: что запрещено делать в день Григория Чудотворца

Православная церковь 30 ноября вспоминает епископа Неокесарийского святого Григория Чудотворца. Его жизнь служит ярким примером крепкой веры и благочестия для всех православных верующих. В народе день называется Григорьевым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, святой Григорий славен своими чудесами, поэтому верующие возносят ему молитвы об исцелении, финансовом благополучии и добрых отношениях в семье.

«В этот день верующие традиционно ходят в храм, причащаются и молятся. Так как начался рождественский пост, все скоромное под запретом», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Григорьев день, продолжила ясновидящая, наши предки особое внимание уделяли гигиене, так как считалось, что грязная, неопрятная одежда привлечет цепь неудач и длительный финансовый кризис.

«Примерять чужие кольца категорически запрещается в этот день, иначе можно притянуть чужие несчастья. Нельзя отказываться от приглашения родственников в гости — на Григория люди обязательно собирались большими дружными семьями. Встреча с родственниками в этот день поможет укрепить семейные отношения», — добавила Мишина.

Семейным парам нужно любой ценой избегать конфликта в день святого Григория Чудотворца, иначе развод неминуем, заключила собеседница издания.

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