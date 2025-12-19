Финансовый прогноз: что ждет кошельки пенсионеров в каждом месяце 2026 года

В 2026 году в России будет проведена плановая индексация пенсионных выплат. Выплаты по страховым пенсиям неработающим пенсионерам увеличат на 7,6%. Повышение вступит в силу с 1 января, сообщает Газета.ру.

В связи с длительными новогодними праздниками первые январские выплаты ряда категорий пенсионеров будут перечислены досрочно, в последние рабочие дни декабря 2025 года. Это касается клиентов банков, которые получат средства на карты. Для получателей пенсии через почтовые отделения действует стандартный график с переносом выплаты на ближайший рабочий день, если дата попадает на выходной.

Для работающих пенсионеров очередной беззаявительный перерасчет пенсии с учетом накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК) пройдет в августе 2026 года. Максимальная прибавка в результате такого пересчета ограничена суммой в ₽470.

С 1 апреля 2026 года будет проиндексирована на 6,8% социальная пенсия. Данный вид выплат получают граждане, не имеющие страхового стажа: некоторые инвалиды, дети-сироты, а также лица, не набравшие необходимого количества пенсионных баллов. Средний размер такой пенсии после индексации составит около ₽16 590.

