Финляндия снова официально закрыла все КПП на границе с Россией

Власти Финляндии приняли решение снова закрыть все КПП на российской границе. Об этом в четверг, 14 декабря, объявила глава МВД Мари Рантанен, как пишет издание Yle.

По словам министра, правительство снова закроет границу с Россией. На данный момент причина официально не называется, но власти сообщали, что после открытия двух КПП случилось то, чего они опасались – в страну начали въезжать беженцы.

По меньшей мере 62 беженца прибыли в страну через открытые КПП лишь за четверг, гласит официальное сообщение. Два открытых 14 декабря пункта – «Ниирала» и «Ваалимаа» – снова закрываются с пятницы, 15 декабря.