Финляндия вернет Китаю подаренных панд

Зоопарк Эхтяри в Финляндии вернет двух панд, подаренных председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в страну в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе зоосада.

Данное решение связано с несколькими факторами. Среди них сокращение турпотока в Финляндию, военный конфликт на Украине, и, как следствие, рост инфляции и процентных ставок. В результате зоопарк оказался в сложной финансовой ситуации и больше не может содержат панд, пояснил председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен.

Мишки вернутся на родину до конца текущего года.

В зоопарке Эхтяри для панд была выделена огромная территория, на которой протекает речка Также для мишек построили специальный павильон «Панда-дом».

Панды находятся в Финляндии по договору аренды на 15 лет.

Ранее сообщалось о том, что в зоопарке Китая перекрасили собак, чтобы выдать их за панд.