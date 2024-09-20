В зоопарке Китая перекрасили собак, чтобы выдать их за панд

Сотрудники китайского зоопарка перекрасили собак в черно-белые цвета, чтобы выдать их за панд. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Посетители зоопарка опубликовали в социальных сетях видео, на которых которых можно увидеть перекрашенных щенков. У них черные уши и лапы и темные круги вокруг глаз, как у панд. Люди заметили, что животные в вольерах тяжело дышат.

Идея работников вызвала широкий общественный резонанс.

На допросе работники зоопарка признались, что перекрасили в черно-белые цвета двух шпицев породы чао-чао.

По их словам, они не собирались обманывать посетителей, потому что не заявляли, что это панды. Сотрудники зоопарка пояснили, что это были «собаки-панды».

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае.