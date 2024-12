Финны требуют открыть границу с Россией

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle, организаторами акции выступили финские правозащитники.

Открыть границу с Россией потребовали представители таких организаций, как «Свободное движение», ассоциации поддержки ищущих убежище, отделение Amnesty International и We see you Finland.

Они считают, что из-за закрытия границы с Россией беженцы находятся в опасности. Кроме того, заявляют они, развивается структурный расизм.

Напомним, граница Финляндии с Россией была закрыта по решению финских властей на неопределенный срок.

Ранее сообщалось о том, что финны собираются заминировать госграницу с Россией.