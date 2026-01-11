Финны в панике: аэропорт Лаппеенранта умирает без русских туристов

Аэропорт финского города Лаппеенранта, расположенный на юге страны, будет закрыт для регулярного авиасообщения как минимум до конца марта. Об этом сообщил ТАСС сотрудник воздушной гавани.

По его словам, диспетчерская вышка, прекратившая работу в конце октября прошлого года, не возобновит ее до 28 марта включительно. На этот же период приостановлено обслуживание воздушного пространства в районе аэропорта. В указанный интервал времени возможны только разовые полеты по специальным заявкам. Представители аэропорта также отметили, что регулярная уборка снега со взлетно-посадочной полосы не проводится, поскольку плановых рейсов в ближайшие месяцы не ожидается.

Очистка возможна под конкретные разовые рейсы. Ближайший плановый чартерный рейс из Лаппеенранты, согласно имеющейся информации, запланирован на 23 мая с возвращением 30 мая.

