Финская компания начала разбирательство из-за ареста активов в России
Фото: [Photo by Mohamed Hassan form PxHere]
Финская компания начала арбитражное разбирательство из-за арестованных Россией активов. Об этом сообщает РИА Новости.
Государственная энергетическая компания Fortum потребовала от России компенсации за то, что государство арестовало активы компании. В тексте заявления говорится, что арест расположенных в России активов незаконный. Компания хочет потребовать компенсации денег, рассчитывая таким образом защитить интересы своих акционеров и свои права.
Также энергетическая компания отметила, что причиной для начала разбирательств послужило нарушение Россией обязательств по соглашениям, заключенным с Нидерландами и Швецией.
В Европе при этом продолжается обсуждение способов использования доходов от российских активов на ее территории, замороженных в период действия санкций.