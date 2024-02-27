Финская компания начала разбирательство из-за ареста активов в России

Финская компания начала арбитражное разбирательство из-за арестованных Россией активов. Об этом сообщает РИА Новости .

Государственная энергетическая компания Fortum потребовала от России компенсации за то, что государство арестовало активы компании. В тексте заявления говорится, что арест расположенных в России активов незаконный. Компания хочет потребовать компенсации денег, рассчитывая таким образом защитить интересы своих акционеров и свои права.

Также энергетическая компания отметила, что причиной для начала разбирательств послужило нарушение Россией обязательств по соглашениям, заключенным с Нидерландами и Швецией.

В Европе при этом продолжается обсуждение способов использования доходов от российских активов на ее территории, замороженных в период действия санкций.