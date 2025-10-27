Финский аэропорт закрывается из-за отсутствия российских туристов

Аэропорт финского города Лаппеенранта, лишившийся основного потока туристов из России, прекратит регулярное сообщение до конца 2025 года. Работа диспетчерской службы уже приостановлена. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушная гавань Лаппеенранты, долгие годы бывшая популярной у жителей Санкт-Петербурга, официально закрывает регулярное сообщение. По данным представителей аэропорта, диспетчерский пункт не будет работать с 30 октября до 31 декабря. Это решение фактически парализует пассажирские перевозки, оставив возможность лишь для разовых рейсов по специальным заявкам.

Причина остановки — многомиллионные убытки, вызванные резким сокращением потока российских туристов. Еще в 2011 году этот аэропорт входил в пятерку самых загруженных международных хабов Финляндии, но с 2014 года пассажиропоток неуклонно снижался. Пандемия и изменение геополитической обстановки окончательно подорвали его экономику.

На протяжении десяти лет городские власти ежегодно выделяли около €12 млн на поддержку воздушной гавани. Однако теперь эти субсидии могут быть заблокированы на уровне Евросоюза, который негативно относится к дотированию убыточных транспортных узлов. Будущее аэропорта после нового года остается под вопросом.

