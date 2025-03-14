Финский военкор Кости Хейсканен побывал в Судже Курской области и пришел в шок от обстановки после боев. Подробно о происходящем в освобожденном городе иностранец рассказал в беседе с aif.ru.

Местные жители рассказали военкору, что чем ближе было поражение ВСУ, тем активнее они совершали зверства в Судже. Например, они полностью сожгли улицу 8 марта над речкой. Кроме того, по домам пускали украинские ракеты.

По словам Хейсканена, в город жителям возвращаться не рекомендуют: могут остаться мины. Кроме того, он усеян трупами украинских военных.

«Украинцев очень много погибших в Судже, трупами все усеяно, их вывозят фурами. Убегая, украинцы оставили очень много техники и оружия, например, швейцарский гранатомет», – сказал собеседник издания.

По словам военкора, ВС РФ получили множество трофейной техники в Курской области. Теперь в арсенале шесть больших дронов «Баба Яга».

Ранее российские военные рассказали о последних отчаянных шагах ВСУ в Судже.