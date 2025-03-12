Российский боец, служащий на курском направлении, рассказал RT о последних действиях ВСУ в Судже.

Теряющие последние силы ВСУ пытались проникнуть на территорию Суджи малыми группами, заявил военный. Противник также предпринимал попытки атаки на трех-четырех багги и боевой бронированной машине. Действовали подразделения ССО и 80-й ОДШБр.

Эти шаги со стороны ВСУ стали последними. По информации из группировки войск «Север», в центре Суджи подняли флаг России, а ВСУ покинули местность. Таким образом, как заявляли военкоры и канал SHOT, пункт освободили. В Минобороны информацию пока не подтверждали.

Ранее сообщалось, что в Курской области освободили еще два поселения от оккупации ВСУ.