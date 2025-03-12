В ВС РФ рассказали о последних отчаянных шагах ВСУ в Судже
RT: украинские бойцы пытались просочиться в Суджу малыми группами
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Российский боец, служащий на курском направлении, рассказал RT о последних действиях ВСУ в Судже.
Теряющие последние силы ВСУ пытались проникнуть на территорию Суджи малыми группами, заявил военный. Противник также предпринимал попытки атаки на трех-четырех багги и боевой бронированной машине. Действовали подразделения ССО и 80-й ОДШБр.
Эти шаги со стороны ВСУ стали последними. По информации из группировки войск «Север», в центре Суджи подняли флаг России, а ВСУ покинули местность. Таким образом, как заявляли военкоры и канал SHOT, пункт освободили. В Минобороны информацию пока не подтверждали.
Ранее сообщалось, что в Курской области освободили еще два поселения от оккупации ВСУ.