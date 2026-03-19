Руки прочь от цветов: москвичам запретили собирать весенние цветы под страхом наказания

Весна в столице наступила не только для людей, но и для природы. Солнце прогревает землю, и на природных территориях Москвы просыпаются первые цветы. Но тянуть руки к первоцветам теперь чревато. Об этом сообщает телеграм-канал ДПиООС.

Экологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды строго предупреждают: сбор растений под запретом. Под особую защиту попали редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них — печеночница благородная, ветреница дубравная и калужница болотная. Эти нежные создания природы относятся к эфемероидам: они цветут лишь короткое время, пока деревья не распустили листву и высокие травы не перекрыли солнечный свет.

Специалисты поясняют: большинство весенних цветов именно из этой группы. Они уязвимы и нуждаются в охране. Поэтому за уничтожение, сбор, продажу или даже покупку редких растений предусмотрена ответственность. В департаменте напоминают: любоваться первоцветами можно и даже нужно, но только на расстоянии.

Москвичам советуют не поддаваться соблазну принести домой букетик подснежников. Лучше вооружиться фотоаппаратом и оставить редкие растения в живых — для себя и будущих поколений.

