ФИПИ: Сдающие ОГЭ в 2024 году смогут воспользоваться калькулятором

Соответствующая информация появилась на сайте Федерального института педагогических измерений. Известно, что еще в прошлом году такой возможности у школьников не было.

В демоверсии варианта ОГЭ указано, что на экзамене можно будет воспользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении заданий по математике. Причем, каждый ученик должен иметь на парте индивидуальный прибор.

Напомним, что также школьникам разрешается иметь линейку, на которой нет справочной информации. Однако, подобные материалы с основными формулами будут выданы вместе с вариантом ОГЭ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что эксперты оценили новые вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ). Некоторые из них связаны со специальной военной операцией.