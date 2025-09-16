Фирма из Волгограда получила штраф на миллионы рублей за незаконную работу иностранцев на производстве

Волгоградские судьи вынесли решение о наложении штрафа на фирму «Швейный мир» за использование труда индийских граждан. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Кировский районный суд.

Еще в июне сотрудники полиции Волгограда установили, что в ООО «Швейный мир» работает как минимум 21 гражданин Индии. При этом ни у кого из них нет разрешения на работу.

«По результатам рассмотрения 21 административного материала постановлениями Кировского районного суда Волгограда ООО „Швейный мир“ признано виновным в совершении административных правонарушений», — указано в микроблоге.

По каждому материалу был вынесен штраф в размере 125 тыс. руб. В результате общая сумма штрафов превысила 2,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке были задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана и их избиении. История с побоями иностранцев нашумела и вызвала дипломатический скандал. Власти Узбекистана потребовали от РФ немедленного расследования и защиты узбекских граждан в Приморье.