Фирма из Волгограда получила штраф на миллионы рублей за незаконную работу иностранцев на производстве
Суд Волгограда выписал штраф на 2,6 млн руб. за работу индусов на производстве
Волгоградские судьи вынесли решение о наложении штрафа на фирму «Швейный мир» за использование труда индийских граждан. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Кировский районный суд.
Еще в июне сотрудники полиции Волгограда установили, что в ООО «Швейный мир» работает как минимум 21 гражданин Индии. При этом ни у кого из них нет разрешения на работу.
«По результатам рассмотрения 21 административного материала постановлениями Кировского районного суда Волгограда ООО „Швейный мир“ признано виновным в совершении административных правонарушений», — указано в микроблоге.
По каждому материалу был вынесен штраф в размере 125 тыс. руб. В результате общая сумма штрафов превысила 2,6 млн руб.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке были задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана и их избиении. История с побоями иностранцев нашумела и вызвала дипломатический скандал. Власти Узбекистана потребовали от РФ немедленного расследования и защиты узбекских граждан в Приморье.