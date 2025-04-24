Фитнес-клубы Spirit займут площадки крупнейшей киносети

Алексей Васясин, руководитель объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», самой большой в России, сообщил РБК о грядущей сделке с сетью фитнес-клубов Spirit. Планируется, что киносеть передаст часть своих площадей в аренду под размещение тренажерных залов.

По словам Васясина, подписание соглашения ожидается в скором времени и коснется ряда кинотеатров, расположенных в различных городах, включая Новосибирск.

Цель данного партнерства — не побудить посетителей фитнес-клуба пойти в кино после тренировки, а создать единый поток клиентов в общем пространстве.

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