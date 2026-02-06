Фитнес превыше всего: жена Нурлана Сабурова сохраняет режим во время депортации мужа из России

Пока комик Нурлан Сабуров находится в зале ожидания для лиц, подлежащих депортации, его жена Диана продолжает жить в Москве по своему обычному расписанию. Согласно имеющимся данным, ее ежедневный график, включающий регулярные тренировки, остается без изменений, пишет mash.

Нурлан Сабуров был задержан в два часа ночи по прибытии рейса из Дубая. Ему был объявлен запрет на въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет. В настоящее время артист ожидает организации принудительного выдворения в специальном помещении аэропорта.

В это же время Диана Сабурова, как сообщается, придерживается привычного образа жизни в столице. Ее активность в социальных сетях и посещение спортивных занятий демонстрируют, что распорядок ее дня не был скорректирован в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой оказался супруг.

