Фитнес-тренер Новикова рассказала про упражнение ног для замедления старения

Фитнес-тренер Алиса Новикова в беседе с RuNews24.ru раскрыла методы замедления старения. Она назвала упражнение, которое лучше всего помогает «бороться со временем», сохранять здоровье и подвижность.

Ученые из медицинского центра в США в ходе исследования выяснили, что время стояния на одной ноге может указывать на старение. Чем дольше человек мог продержаться в таком положении, тем сильнее оцениваются его мышцы и здоровье. Кроме того, регулярное стояние на одной ноге помогает поддерживать координацию: баланс является показателем нормальной работы зрения, вестибулярного аппарата и соматосенсорной системы.

Фитнес-тренер Алиса Новикова согласна с американскими учеными. По ее словам, стоять на одной ноге полезно регулярно: на каждую ногу по 30 секунд. Начинать можно с более маленького времени, постепенно увеличивая нагрузку.

«Во время стояния на одной ноге активизируются мышцы и суставы, что улучшает кровообращение и обмен веществ. Это помогает организму бороться со свободными радикалами, которые вызывают старение клеток. Кроме того, стояние на одной ноге требует баланса и координации движений, что укрепляет нервную систему и улучшает память. Это также снижает риск развития деменции и других возрастных заболеваний», — объяснила тренер.

Специалист напомнила, что во время выполнения упражнений важно следить за своим самочувствием и не переусердствовать, особенно на первых порах.

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